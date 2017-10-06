أين ذهبت زيادة الرواتب في موازنة 2018؟

أطلق وزير المالية بشارته أن موازنة عام 2018 ليست انكماشية وإنما توسيعية، فتوسعت معها شرايين قلوبنا فرحا ًوابتهاجاً، وسط انكماش جيوبنا، الذي يرافقها هذا الداء العقيم طيلة سنوات الحرب العجاف، بسبب سياسة مالية تقشفية فرضت القلة والترشيد الإجباري على معيشتنا، التي كنا نأمل أن تشهد فرجاً في بداية العام القادم بعد ظهور الكثير من المؤشرات الإيجابية لإمكانية تحقيق هذه الأمنية المشتركة لكل مواطن متخمة جيوبه أم منتوفة بغية طرد شبح تلك الأيام القاسية والعودة إلى ذاك الزمان الجميل، وهنا نساءل وزير مالنا..

إذا كانت الموازنة ليست انكماشية أين ذهبت زيادة الرواتب فيها، ولماذا تم الاكتفاء بالإشارة إلى أن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور بلغت 8% وذلك بسبب ترفيع العاملين مع التلويح بكلمة أسباب أخرى وتركها مشرعة للكثير من الاستفسارات، فهل تعني مثلاً زيادة مرتقبة في الأجور لكنها لا ترغب في الإعلان عن ذلك صراحة خوفاً من العين والحسد أو ربما تحضر “ماليتنا” مفاجأة سعيدة من العيار الثقيل والله أعلم، وهو ما سنتركه للقادمات من الأيام تفصح لنا بالقلم نشرح إذا كانت معيشيتنا انكماشية أم توسيعية بهمة أصحاب المقام الرفيع! المصدر: سينسيريا