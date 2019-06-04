أين تبحث عن برامج تعريفات اللاب توب؟

لا يعرف نظام التشغيل ويندوز على جهازك كل شيء عن كل المكونات بداخل الجهاز. على سبيل المثال، يمكنه معرفة أن الجهاز يملك كارت الشاشة، ولكنه لا يعرف كيفية تشغيل كل وظيفة ممكنة لهذا الكارت؛ فهذه مهمة ما يُسمى ملفات التعريفات.



حيث تقوم ملفات التعريفات بترجمة الإرشادات العامة لنظام الويندوز إلى أوامر محددة، والتي تمكن المكونات المختلفة بالداخل من أداء كل وظائفها؛ وتتطلب كل هذه المكونات ملف تعريف خاص بها من أجل هذه الترجمة.



إذا لم يتم تثبيت ملف التعريف المناسب، فقد لا تعمل مكونات الجهاز بشكل صحيح، أو قد لا تعمل على الإطلاق. ويمكنك معرفة ما إذا كان هناك تعارض أو خطأ في ملف التعريفات من خلال «مدير الأجهزة – Device Manager»، وفي حالة مواجهة أي مشاكل أو تعارضات، ستقوم الشركة المصنعة للابتوب أو الشركة المصنعة للمكون الداخلي بإصدار تحديث لملف التعريف من أجل إصلاح هذه المشاكل.



لذا دعنا نتعرف على أفضل المواقع والبرامج التي يمكنك من خلالها تنزيل أحدث ملفات التعريفات لجهاز اللابتوب الخاص بك.

مواقع للبحث عن تعريفات اللابتوب



هناك عدة أسباب وجيهة لتحديث تعريفات أجهزة اللاب توب، وبصورة خاصة إذا كنت تستخدمه في الأعمال أو الألعاب. فمثلًا إذا كنت من محبي الألعاب سيتوجب عليك تحديث تعريف كارت الشاشة قدر الإمكان، لكي تضمن أفضل أداء رسومات وأقل أخطاء في الألعاب الحديثة.



وفي حالات أخرى، قد تحتاج إلى الحصول على أحدث إصدار من ملف تعريف أحد المكونات الداخلية -أو حتى الخارجية كالطابعة- إذا كان الإصدار الحالي يسبب لك بعض المشاكل في جهاز اللابتوب الخاص بك.



يقوم نظام التشغيل ويندوز تلقائيًا بتنزيل أحدث ملفات التعريفات وتثبيتها على اللابتوب، لكنك أحيانًا قد تحتاج إلى البحث بنفسك عن أحدث التعريفات.



يمكنك الذهاب مباشرة إلى موقع الشركة المصنعة لجهاز اللابتوب، أو الشركة المصنعة للمكون الذي تبحث له عن تعريف. ابحث في موقع الشركة المصنّعة على الإنترنت عن صفحة تنزيل ملف التعريف الذي يتوافق مع طراز اللابتوب الخاص بك. أو يمكنك استخدام المواقع الآتية:



1. موقع DriverGuide



هو واحد من أقدم مواقع تنزيل ملفات التعريفات، ويحتوي على الكثير من برامج وملفات التعريفات. ويمكنك من خلاله البحث عن ملفات التعريفات وفقًا للشركة المصنعة لجهاز اللابتوب أو وفقًا لنوع المكون الذي تريده.



2. موقع TechSpot Drivers



تتضمن مكتبة الموقع أحدث ملفات التعريف لأجهزة سطح المكتب وكذلك اللابتوبات، وتشمل ملفات التعريف للطابعات، وكارت الشبكة والصوت والشاشة، وغيرها الكثير حيث يقوم الموقع بتحديثها يوميًا.



وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يمكنك زيارة منتديات الموقع، لتطرح سؤالك هناك وسوف يساعدك المستخدمون الآخرون في إيجاد ما تبحث عنه.



3. موقع DriverZone



يحتوي الموقع على ملفات تعريف للعديد من أنواع مكونات أجهزة اللاب توب. بعض هذه الملفات على سيرفر الموقع، بينما في ملفات أخرى يرسلك إلى موقع الشركة المصنعة. ومثل معظم المواقع الأخرى، يُنظم هذا الموقع حسب نوع المكونات، مما يسهل العثور على ما تريده.



برامج لتحديث تعريفات اللاب توب تساعدك برامج تحديث التعريفات على تحديث بعض أو كل ملفات تعريف مكونات اللابتوب الخاص بك، بدون الحاجة إلى البحث عن آخر التحديثات بنفسك، يمكنك تنصيب البرنامج وسيبحث تلقائيًا عن آخر تحديث لملفات التعريفات على جهازك.



1. برنامج Driver Pack Solution



يقدم البرنامج واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام مقارنة بمعظم البرامج الأخرى، كما يدعم التنزيلات المجمعة لملفات التعريفات المختلفة ثم تثبيتها تلقائيًا بحيث لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك. عند فتح البرنامج لأول مرة، يمكنك اختيار تنزيل جميع ملفات التعريفات وتثبيتها تلقائيًا، أو اختيار الملفات التي تريد تحديثها بنفسك يدويًا.



2. برنامج Driver Boosterمن أفضل برامج تحديث التعريفات، حيث يتوافق مع جميع إصدارات نظام التشغيل ويندوز، ويمكنك جدولة عملية البحث تلقائيًا عن ملفات التعريف القديمة، وعند العثور على تحديثات جديدة، يمكنك بسهولة بدء تنزيلها من داخل البرنامج.



وقبل تثبيت ملف التعريف الجديد، يمكنك مقارنة هذا الإصدار مع الإصدار القديم المثبت حاليًا، كما ينشئ البرنامج نقطة استعادة (restore point) قبل تثبيت ملف التعريف الجديد، وفي حالة حدوث خطأ في التثبيت يمكنك استعادة النسخة القديمة بسهولة.





3. برنامج Driver Easy



برنامج مجاني آخر، يمكنك من إيجاد آخر تحديثات ملفات التعريفات لجهازك، كما يمكنك البرنامج من جدولة فحص ملفات التعريف القديمة، حيث يمكنك جدولة الفحص يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، أو في الفترة التي لا تستخدم فيها جهازك، أو حتى في كل مرة تفتحه.



ويمكنك أيضًا تنزيل ملفات التعريفات من داخل البرنامج دون الحاجة إلى فتح متصفح إنترنت خارجي.





تعريفات لاب توب HP



تسعى الشركة باستمرار إلى تحسين منتجاتها، وتوفير تحديثات منتظمة لملفات التعريفات الخاصة بأجهزة اللابتوبات. وليتمكن المستخدم من الحفاظ على جهازه، يمكنه تحديث تعريفات لاب توب HP بانتظام، ومن الموقع الرسمي للشركة.

أولاً: يجب عليك معرفة نوع موديل جهازك تحديدًا، وهو ما ستجده في دليل المستخدم، أو مكتوبًا أسفل الجهاز.



ثانيًا: يمكنك اختار الموديل أو اكتب الرقم التسلسلي لجهاز اللابتوب الخاص بك، ثم اضغط على إرسال.



ثالثًا: ستظهر أمامك صفحة بها قائمة نتائج ملفات التعريفات مع تحديد نظام التشغيل على جهازك، من هذه القائمة يمكنك اختيار ملف التعريف الذي تريد تثبيته.



من المهم أن تقوم بتحديث ملفات التعريفات بصورة دورية، فقد يجنبك هذا الكثير من المشاكل في جهازك، كما سيحافظ على سرعة الأداء.