أيمن الحكيم يكشف عن قائمة المنتخب السوري الأولمبي المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عام

أعلن المدرب أيمن الحكيم عن قائمة المنتخب السوري الأولمبي النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام التي تستضيفها تايلاند مطلع العام المقبل.



وضمت قائمة المنتخب السوري الأولمبي النهائية كلاً من: “فارس أرنارؤوط، يوسف الحموي، أنس العاجي، عبد الرحمن بركات، يزن عرابي، عبد الهادي شلحة، محمد الحلاق، محمد كامل كواية، يوسف محمد، محمد البري، علاء الدالي”.



إضافة إلى “خالد كردغلي، كامل حميشة، محمد مالطة، عبد القادر عدي، مصطفى سفراني، نبيل كورو، خليل إبراهيم، زكريا حنان، محمد الريحانية، زيد غرير، صبحي شوفان، وليم غنام، ميلاد حمد، سيمون أمين”.



ومن المنتظر أن ينتقي الحكيم 23 لاعباً بعد استبعاد لاعبين من القائمة قبل السفر ليمثلوا صغار نسور قاسيون في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام.وكان الأولمبي السوري، قد استعد بشكل مثالي للبطولة من خلال معسكرات داخلية وخارجية ووديات مكثفة، ومشاركة في عدة دورات ودية دولية أبرزها في دبي والصين.



وأحرز منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم كأس بطولة الصين الودية للمنتخبات الأولمبية بعد تعادله سلباً مع نظيره الطاجيكي في آخر مباريات الدورة.



وتصدّر منتخب سورية الأولمبي بطولة الصين برصيد سبع نقاط من فوزين على مالي بهدف مقابل لا شيء وعلى الصين بالنتيجة ذاتها، وتعادله مع منتخب طاجيكستان سلباً ليتوَّج بلقب البطولة.



وكان المنتخب الأولمبي السوري قد وقع في المجموعة الثانية، ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بجانب منتخبات قطر واليابان والسعودية.