أيام عدنان بركات ( القلب الكبير )

الياس الحاج: كم كنت محظوظاً عندما كنت أجلس إلى جوار صاحب القلب الكبير الفنان الكبير عدنان بركات ( عمي أبو بشير الحبيب ) ومن ثم ننتقل بسيارته السكودا إلى مكتب الأهلية للنقل فيرسل مبالغ لأصحاب النصيب دون أن يتحدث عن أحدهم ..

وكم كانت سعادتي كبيرة حين أرافقه قبل الأعياد وفي زيارات متكررة إلى أحياء دمشق ( الصالحية ، ركن الدين ، سوق ساروجه ، ومحال في مدحت باشا والبرزورية .... إلخ .. ) فيوصل للمحتاجين مبالغ من كل أجر يتقاضاه عن أعماله في الإذاعة والتلفزيون ، وأعتقد كان يقطتطع أيضاً جزءاً من مرتبه في المسرح القومي لعمل الخير ... وننهي غالباً مشوارنا الممتع بحي الميدان فيدعوني إلى مائدة حافلة ( فتت مقادم ورأس وسجقات وقبوات ولسانات... إلخ ) .. كما يأخذ منها إلى بيته ...

ولا أنسى أنه أخفى مرضه المفاجئ عن الجميع وابتعد حتى لا يكون مصدر حزن أو تأثير على أحد ، وبالمصادفة عرفت بمرضه يوم كنت بصحبة المنتج والمخرج وشريك الأعمال الدرامية العديدة الحبيب يوسف رزق في مشفى هشام سنان فالتقيت زوجته وابنه في الطابق الثاني وعرفت بمرضه ، وعلى الفور سارعت بالدخول إليه حيث علق له مصل الجرعة الكيماوية ، لكنه كان كعادته شامخاً قوي الروح والإيمان ، بل المواسي لدموعي في قبلة الأب ، راجياً أن لا أحزن ولا أتأثر ولا أخبر أحد عن حالته ، وأنه راض كل الرضى بما قسم له من خاتمة لحياته ..

يومها لم أعرف النوم وأنا أعود معه في شريط طويل طويل ... اختلطت فيه ذاكرة أول عمل إذاعي في البرنامج الدرامي الأسبوعي حكم العدالة .. وأول مسلسل إذاعي كتبته كان أحد أبطاله .. وأول فيلم تلفزيوني كنت ممثلاً فيه وكان من بطولته إلى جانب الحبيب أيمن زيدان والغالية وفاء موصلي ... إلى مسلسل درب التبان .... إلخ من أعمال كان بطلها وكان بالنسبة لي مرجعاً أعمل بنصائحه .. وإلى بعض المشاكل التي تخللت أعمالنا مع بعض المنتجين فكان دائماً السند في معالجتها من خلال موقعه في مجلس نقابتنا ( المكتب الدرامي ) دون أن يكون له أية مصلحىة سوى الوفاق بموضوعية وعدالة بين الأطراف .