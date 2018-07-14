أولمرت: الرئيس بشار الأسد رفض توقيع اتفاق سلام في اللحظة الأخيرة

قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق، إن إسرائيل كادت أن توقع اتفاق سلام مع سوريا، ولكن الرئيس بشار الأسد تراجع في اللحظة الأخيرة.



وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري “نيوز وان”، صباح اليوم الجمعة 13 يوليو/تموز، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، صرح بأن بلاده حاولت توقيع اتفاق سلام مع سوريا، في ديسمبر/كانون الأول 2008، ولكن الرئيس الأسد رفض في اللحظة الأخيرة.

المفاعل السوري

قال أولمرت أمام لجنة التجارة والصناعة في تل أبيب، صباح اليوم:

“إنه بعد أشهر قليلة من قصف المفاعل السوري، أديرت المفاوضات بوساطة تركية من رئيس الوزراء، آنذاك، الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، عبر مفاوضات سرية، في وقت اشترط الأسد عودة هضبة الجولان السورية إلى بلاده”.

أوضح الموقع الإلكتروني الإخباري أن أولمرت رد على طلب الرئيس السوري، بشار الأسد، بقوله إنه من الأنجع الدخول في مفاوضات حالية، وبعدها يمكن للطرفين التفاوض حول الجولان، وهو ما لم يحدث، رغم نية أولمرت توقيع اتفاق سلام مع سوريا ـــ بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

سرية العمل الإسرائيلي

وصرح أولمرت بأن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتدمير المفاعل النووي السوري، وحافظت تل أبيب على سرية العمل، ولم تعلن عنه، في وقت كان الأسد قد نصب 500 صاروخ بكميات كبيرة من المتفجرات.وأوضح أولمرت أن أردوغان استضاف أولمرت في القصر الرئاسي في أنقرة، انتظارا لوصول الأسد، دون جدوى، حيث هاتفه أردوغان، وطلب منه الأسد اشتراط عودة الجولان لسوريا، أولا، وهو ما أبلغه الرئيس الحالي لأولمرت.

رسالة “واتس آب”

وأشار أولمرت إلى أنه سبق وعرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) مقترحات لم يقدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي من قبل، وهو ما لم يقبله أبو مازن أو يرفضه، آنذاك، في حين أوضح أنه تلقى رسالة عبر “الواتس آب” من أبو مازن قال فيها: “لا تنسى أني لم أقل لا لاقتراحك”، وقال أولمرت إن الرئيس الفلسطيني يلمح إلى استعداده للعودة إلى المفاوضات.

سبوتنيك