أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب

بدأت أول مجموعة تضم 56 من العسكريين السوريين المتخصصين في إزالة الألغام عملها في مدينة حلب، وذلك بعد تلقيها تدريبات على يد خبراء روس في المدينة. ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن قائد قوات إزالة الألغام في حلب قوله أمس: «إن الجانب السوري تسلم في الواقع مهمة إزالة الألغام من القوات الروسية بعد تلقي أول مجموعة تدريبا في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات الروسية في حلب، وذلك من أجل استعادة الحياة السلمية في سورية». ووفقاً للموقع، فإن خبراء إزالة الألغام الروس أنهوا عملياتهم في حلب وعادوا إلى روسيا، حيث وقعت في مقاطعة موسكو مراسم تكريم نحو 30 عسكريا بجوائز الدولة الروسية أول من أمس. وقال قائد قوات الهندسة الروسية يوري ستافيتسكي بعد مراسم التكريم: «إن خبراء المتفجرات الروس قاموا بتطهير أكثر من 3 آلاف هكتار من الألغام والعبوات الناسفة، كما تم تأمين نحو 4.500 منزل و250 موقعاً مدنياً بما فيها المدارس والمساجد والمستشفيات»، مضيفاً: إن عدد العبوات الناسفة التي فككت تجاوز 36 ألف عبوة.

وكان مركز إزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عن افتتاح فرع له في مدينة حلب السورية تمهيدا لتشكيل وحدة جديدة بسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري. وقال رئيس المركز إيجور ميخاليك: إن «المركز الروسي سيتولى تدريب ما بين 50 و70 عسكرياً سورياً.

وأضاف ميخاليك: إنه عقب انتهاء الدورات التدريبية، سيتم تشكيل وحدة جديدة لقوات الهندسة السورية، ستشارك في إزالة الألغام من حلب والمناطق السورية الأخرى بعد تحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وكالات