أول ميدالية سورية في أولمبياد الألعاب العسكرية بالصين

أحرز الفارس السوري همام شهاب أول ميدالية لسوريا، ضمن افتتاح فعاليات أولمبياد الألعاب العسكرية المقامة حاليا في الصين.



وتمكن الفارس من الحصول على المرتبة الثالثة من أصل 56 متسابقا في مسابقة الفروسية ، بحسب تصريحات رئيس نادي الجيش العميد محسن عباس لـ”سانا”.



ويمثل نادي الجيش سوريا ضمن منافسات الأولمبياد العسكري المستمرة حتى 29 تشرين الأول، بمشاركة 15 ألف لاعب ولاعبة يمثلون نحو 134 دولة حول العالم.



ويشارك نادي الجيش بمنافسات الأولمبياد ببعثة تضم همام شهاب وهاني بدران وثائر الزين في الفروسية وبيان جمعه وصالح محمد في السباحة ومحمد فداء الدين الاسطه في المصارعة.



ويضم الفريق السوري أيضا علاء الدين غصون وأحمد غصون ومحمد خير مستت ومحمد المصري ومحمد مليس في الملاكمة ومجد الدين غزال في ألعاب القوى.



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