أول محطة للطاقة الشمسية على شكل “باندا”

تم بناء أول محطة طاقة شمسية في الصين على شكل “باندا” ضخمة بالقرب من مدينة داتون، فقد قامت شركة “باندا غرين إينيرجي” (طاقة الباندا الخضراء) برعاية المشروع. وبدأ المسؤولون عنه بتشغيل جزء من المحطة حيث طاقة المحطة الآن 50 ميغا واط، وعند تشغيلها بكامل قوتها ستصل قدرتها إلى 100 ميغا واط.

وقد اتخذت شركة “باندا غرين إينيرجي” مبادرة لبناء محطة للطاقة الشمسية على شكل الباندا، في أيار عام 2016، ووقعت في الخريف الماضي اتفاق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبدأ البناء، في تشرين الثاني من العام الماضي. وتتكون محطة توليد الكهرباء من أجزاء سوداء وبيضاء، وعندما تنظر عليها من فوق، فالأجزاء السوداء من الباندا، على سبيل المثال، التي تشكل الكفوف والآذان مكونة من خلايا سليكون الكريستال الشمسية، وأجزاء بيضاء- من الخلايا الشمسية الرقيقة. ويوجد في المحطة مركز للشباب، حيث يمكن للطلاب معرفة فوائد الطاقة الشمسية. وبعد تشغيل المحطة بشكل كامل سوف تنتج ما يصل إلى 3,2 مليار كيلووات / ساعة. ومدة إنتاجها 25 عاما. ووفقا للشركة، فخلال عمل المحطة لمدة 25 سنوات، سوف تنتج طاقة كهربائية قدرها يساوي حرق 1056 مليون طن من الفحم. وهذا سيساعد على التقليل من كمية الانبعاثات الضارة في الجو بنسبة 2,7 مليون طن. وتخطط الشركة لبناء عدة محطات مماثلة لتوليد الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.