أول لقاح فعال ضد إيبولا

تسعون عاماً على ولادة رائد الحداثة الشعرية: رسائل إلى بدر شاكر السيّاب

يصادف غداً الأحد مرور تسعين عاماً على ولادة بدر شاكر السياب (1926- 1964) في قرية جيكور في بصرة العراق. هنا ملفّ يستحضر رائد التجديد في الشعر العربي الحديث في راهن اليوم، ويستعيده بنحو افتراضي بيننا، نتخيّله حيّاً لديه صفحة على فايسبوك، أو يمشي في بغداد أو البصرة أو الأنبار التي درّس فيها قبل عقود، وربّما يمضي بعيداً نحو صحبه من شعراء العراق في مغتربات العالم



أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاحًا كندي الصنع ضد فيروس إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 11 الف شخص في غرب أفريقيا، فعّال «بنسبة تصل إلى 100 %» للقضاء على هذا الفيروس.

لم تسجل أي إصابة بالفيروس في أوساط لأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح العام الماضي في غينيا والبالغ عددهم نحو 6 آلاف، في مقابل تسجيل 23 حالة عند المجموعة غير المشمولة باللقاح، بحسب نتائج التجربة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات البلاد وشركاء دوليين.

وقالت الطبيبة ماري - بول كييني نائبة المديرة العامة للمنظمة الأممية إن «النتائج تدفعنا للظن أن اللقاح فعّال جداً، حتى أنه قد يكون فعالاً بنسبة 100 %».

وكتب العالم الأميركي المستقل توماس بيسبرت في مجلة «ذي لانست» الطبية التي نشرت الجمعة النتائج النهائية للتجربة «أخيراً وبعد 40 عاماً، بات لدينا مبدئياً لقاح فعّال ضد مرض إيبولا».

وقد اشترت مجموعة «ميرك» الكندية حقوق تسويق هذا اللقاح؛ وهو قد يسجل سنة 2018 بعد تقديم كل المستندات اللازمة إلى السلطات الأميركية والأوروبية المعنية بهذه المسألة.

وهو أول لقاح مضاد لإيبولا يظهر فعالية ميدانية بهذا الحجم، لكن لا بد من وصف لقاحات أخرى، لا سيما لطواقم العلاج، مع ضمان الحماية على المدى الطويل.

وتُعدّ آخر موجة لتفشي وباء إيبولا التي بدأت في غينيا سنة 2013 الأكثر خطورة منذ رصد هذا الفيروس سنة 1976، وهي تسبّبت بأكثر من 28 ألف إصابة أدت الى أكثر من 11300 حالة وفاة.



(أ ف ب)