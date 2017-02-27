أول قطار فائق السرعة تحت الماء

ذكرت تقارير أن عمليات بناء أول قطار فائق السرعة في ممر للسكك الحديدية تحت الماء، بين مومباي وأحمد أباد غرب الهند، ستبدأ عام 2018.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة السكك الحديدية الهندية، أن عمليات الحفر ستساعد في التأكد من ظروف التربة والصخور تحت الماء، حيث ستجري الاختبارات على عمق 70 متراً، كجزء من عمليات الفحص للجغرافيا التقنية والمادية المرتبطة بالمشروع، وتقدر تكلفته بنحو 14.5 مليار دولار، حيث حصلت الهند على 80% من تكاليف المشروع، عن طريق قرض قدمته اليابان التي تدير حركة القطار بين طوكيو وأوسكا.

وكالات