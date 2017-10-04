أول عملية جراحة قلب تنظيرية في سورية على مستوى الشرق الأوسط

إنجاز مهم يحسب للكوادر العاملة في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بإجراء أول عملية جراحة قلب تنظيرية على مستوى سورية حيث تمكن فريق طبي مختص من ربط اللسينة اليسرى لمرض الرجفان الأذيني، وهي عملية تجرى للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط .

وقال مدير عام مشفى الأسد الجامعي جابر إبراهيم أن إجراء العملية يعتبر إنجازاً مهماً يحسب للبلد ويعكس قدرة الاختصاصيين والكوادر الطبية في المشافي الحكومية من ضمنهم مشفى الأسد الجامعي، منوها بأن كادراً طبياً وتمريضياً ذا خبرة كبيرة مؤلفاً من 10 أشخاص أجرى العملية تحت إشراف الدكتور أحمد خضور، مشيراً إلى استمرار المشفى بإجراء العمليات النوعية والقيام بواجباته الطبية والمهنية والعلمية والبحثية لمضاهاة أبرز المشافي العالمية.