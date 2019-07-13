أول طريقة في العالم تحول البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير الى وقود

ابتكر علماء بريطانيون أول طريقة فى العالم يمكنها تحويل البلاستيك غير القابل لاعادة التدوير الى وقود يمكن استخدامه لتشغيل السيارات وتدفئة المنازل دون أن تترك أى بقايا منها.



ووفقا لصحيفة ديلى ميل أوضح العلماء فى جامعة تشيستر البريطانية أن الطريقة الجديدة عبارة عن عملية أخذ البلاستيك غير المصنف وفرمه الى شرائح بطول 5 سم قبل تذويبه فى فرن حرارته 1000 درجة مئوية ثم تحويل الغازات المنتجة فى هذه العملية الى طاقة.



وركز العلماء على المواد التي لا يمكن اعادة تدويرها مثل التي تستخدم فى تغليف السلع الغذائية أو البلاستيك المرمى على الشواطىء حيث كانوا يأملون فى تحويله إلى وقود هيدروجين وكهرباء صديقين للبيئة دون ترك أي مخلفات.



وقال البروفيسور جو هاو المدير التنفيذى لمعهد ثورنتون لبحوث الطاقة بجامعة تشيستر: إن التكنولوجيا تحول كل النفايات البلاستيكية إلى غاز هيدروجين منخفض الكربون عالي الجودة لاستخدامه فى تشغيل محركات الغاز.



كما ستجعل هذه النفايات ذات قيمة مع قدرتها على تزويد المدن فى العالم بالطاقة.ويأمل العلماء أن تتمكن هذه التكنولوجيا من تدفئة 7 الاف منزل فى يوم واحد وتشغيل 7 الاف سيارة تعمل بالهيدروجين كل أسبوعين فى المملكة المتحدة اضافة لتشغيل مصنعها الذى تبلغ مساحته 21 هكتار فى ميناء /اليسمير/ فى منطقة تشيستر.