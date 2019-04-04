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أول "طبق طائر" في العالم

أول "طبق طائر" في العالم

قال مخترعان إنهما نجحا في اختراع "طبق طائر" حقيقي، يمكن أن يطير من أوروبا إلى أمريكا في غضون ساعة واحدة فقط.


ويقول المطورون إن المركبة "ADIFO" هي أول طائرة إقلاع وهبوط عمودي "VTOL" في العالم، قادرة على الطيران في جميع الاتجاهات.


وتسمح السرعات المنخفضة للمركبة بالعمل كطائرة دون طيار، لكن المحركات النفاثة المدمجة بها ستجعلها تحقق سرعات تفوق سرعة الصوت، بفضل جسم الطائرة الذي على شكل جناح.


وتم عرض نموذج مصغر للاختراع، ويقول الأشخاص الذين يقفون وراءه، إنه قد يكون له تطبيقات مستقبلية للطائرات الخاصة أو المركبات العسكرية، أو حتى الطائرات دون طيار المقاتلة.


وقال رزفان سابي، وهو أحد المخترعين: إن ADIFO  هي أول طائرة VTOL في العالم قادرة على الطيران في جميع الاتجاهات، تحت نفس خصائص الديناميكا الهوائية.


وأضاف "يمكن القول إن هذا هو الطبق الطائر الأول في العالم الذي يطير حقًا، ويهدف تصميمه إلى الوصول إلى المزيد والمزيد من الأداء عالي المستوى في المستقبل، يقترب جدًا من الأداء السائد في الثقافة الشعبية والمتعلق بهذا النوع من الطائرات".