أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إطلاق أول شحنة إغاثة من دمشق إلى طرطوس، في إطار ما أسمته "خطة الاستجابة الطارئة" لمساعدة الأهالي المتضررين من الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.



ودعت الوزارة إلى حشد وتنظيم مساهمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات والفرق التطوعية، وذلك عبر تقديم إمكانيات عينية "أطعمة .. ألبسة وأغطية .. شواحن كهربائية" للتخفيف ما أمكن عن الأهالي الذين تضرروا في أرزاقهم وممتلكاتهم.



ونوّهت الوزارة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي بادرت لوضع إمكاناتها في خدمة جهود الاستجابة وتلبية الاحتياجات، مشيرة إلى ضرورة تنسيق الجمعيات مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات لاستكمال آلية توجيه المساعدات والخدمات التي سيتم الإسهام بها لتكون الاستجابة في إطار متكامل ومنظم وبإشراف السادة المحافظين في المحافظات المتضررة.



وتشهد مناطق في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص حرائق مشتعلة منذ فجر الجمعة، في واحدة من من أكبر سلسلة حرائق على مر السنين، حيث التهمت مناطق حراجية واسعة، واقتربت من منازل السكان بدرجة كبيرة، مما دفع بعضهم إلى ترك منازلهم.