أول رد من إيران على قرار فرنسا بإرسال حاملة طائرات إلى الخليج

هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية إرسال حاملة طائرات للخليج، مؤكدة أنه استخدام التسمیة المزیفة لـ"الخلیج الفارسي".



وقال موسوي، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": نذكر السيد ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط وهو الخليج الفارسي"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية "إسنا".



وأضاف: "أن تواجدكم العسكري في الخليج الفارسي خطأ بحجم خطئكم في تسميته، كلا الخطأين كبيران لكنهما قابلان للتعويض ويمكن تصحيحهما".



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن باريس قررت إرسال حاملة طائرات، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.



وأوضح ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "قررت فرنسا إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول بدء من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط".



ويأتي انتشار القوات الفرنسية وسط التوترات المتنامية بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف الفرنسية من ظهور مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى السطح مجددا، بسبب تلك الأحداث.



كما سبق وأعلن الرئيس الفرنسي، أن بلاده سترسل 220 جنديا إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان. وقال إن "قوة دول الساحل الإفريقي الخمس وقوة برخان ستعملان سويا ضمن قيادة موحدة تحت مسمى التحالف من أجل الساحل".