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أول رحلة سياحية إلى مدار القمر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، إيلون موسك أن الشركة تخطط لإرسال شخصين في رحلة حول القمر، وستكون هذه الرحلة «مهمة خاصة» لشخصين ليسا من رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا، وكشف موسك أن الشخصين الذين سيقومان بالرحلة «جادان للغاية» حتى أنهما دفعا مبلغاً كبيراً من المال كدفعة مقدمة من تكلفة الرحلة، التي ستستغرق أسبوعاً واحداً تقريباً، حيث سيسافر الاثنان بالقرب من سطح القمر ثم يذهبان أبعد من ذلك إلى الفضاء البعيد ثم يعودان إلى الأرض، أي إنهما سيقطعان مسافة بين 300 ألف و400 ألف ميل.
وتخطط الشركة للقيام بهذه الرحلة في الربع الثاني من العام 2018 على متن المركبة الفضائية «دراغون»، عبر صاروخ «فالكون الثقيل»، الذي من المقرر أن يتم اختباره هذا الصيف، ولم يتم الكشف عن هويات الشخصين اللذين سيذهبان في هذه الرحلة، وسوف يبدأان التدريب الأولي للرحلة في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المقرر أن يتم إرسال المسافرين في الرحلة الاستكشافية حول القمر عقب قيام المركبة الفضائية «دراغون» برحلة أولى دون طاقم، مع نهاية هذا العام، وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط له، سيطير الاثنان حول القمر في الربع الثاني من 2018.

وكالات

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