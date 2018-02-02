أول حوت يتكلم لغة البشر!

كشفت مجموعة من العلماء أن الحوت القاتل قادر على التحدث بلغة البشر، بكلمات تشبه صوت الببغاء، أو الصفير، ولكن بطريقة واضحة يمكن فهمها بسهولة.

وقام علماء بتعليم لغة البشر لأنثى حوت قاتل، عمرها 14 عاما، وتدعى "ويكي"، تعيش في منتزه فرنسي بحري، واكتشفوا أنها قادرة على تكرار كلمات مثل "مرحبا" و"وداعا" والعد من واحد إلى ثلاثة، فضلا عن نطق اسم مدربتها إيمي.

وقال الدكتور خوسيه أبرامسون، من جامعة كومبلوتنس في مدريد بإسبانيا: "تستخدم الحيتان القاتلة الفتحة العلوية في جسمها لإحداث ضجيج، لذلك لم نتوقع أن تكون كلماتها مثالية، إلا أننا فوجئنا بمدى وضوحها".

إضافة إلى الأصوات البشرية، تعرضت ويكي للضوضاء التي تصدرها الحيتان القاتلة الأخرى لمعرفة ما إذا كانت قادرة على تقليدهم.

ووثقت صحيفة "Proceedings of the Royal Society B" نتائج هذه التجارب. وبعد الاستماع إلى الصوت البشري وأصوات الحيتان، طلبت منها مدربتها إيمي تكرار ما سمعته مخاطبة إياها: "افعلي ذلك".



وقد اعتمد العلماء صغير ويكي والذي يدعى "موانا" ليصنع خمسة أصوات فريدة لاستخدامها في الاختبارات التي أجريت على أمه، وكان يعتقد بأن الأصوات البشرية بعيدة عن مخزون الحوت القاتل المعتاد من الأصوات والتي بإمكان هذه الثدييات تقليدها.

وقام الفريق بإعداد خوارزميات حاسوبية لتقييم قدرة الحوت القاتل على تقليد الأصوات وتكرار الكلمات، وكانت محاكاة ويكي للأصوات بتلك الطريقة أمرا نادر الحدوث في الثدييات البحرية.

ويعتقد أبرامسون أن "ويكي قد تصبح قادرة على إجراء المحادثات الأساسية بسهولة يوما ما"، خاصة وأن الحيتان، بما في ذلك الدلافين وغيرها من الأنواع، تعرف بأنها بارعة للغاية عندما يتعلق الأمر بتقليد الأصوات.



المصدر: إنديبندنت