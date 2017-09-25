أول حالة ترحيل قسري للاجئين سوريين في اليونان

وافقت أعلى محكمة إدارية في اليونان على أول حالة ترحيل قسري للاجئين سوريين من بلادها، الأمر الذي يعتبر سابقة ومن الممكن أن يشمل مئات الحالات المماثلة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي مطلع على الحالة أن “لاجئين سوريين يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، قاما بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي”.