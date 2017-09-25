أول حالة ترحيل قسري للاجئين سوريين في اليونان
وافقت أعلى محكمة إدارية في اليونان على أول حالة ترحيل قسري للاجئين سوريين من بلادها، الأمر الذي يعتبر سابقة ومن الممكن أن يشمل مئات الحالات المماثلة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي مطلع على الحالة أن “لاجئين سوريين يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، قاما بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي”.
وأوضح المصدر أن “أكثر من 750 سورياً قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة “مجلس الدولة”.
وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان “ديميتريس كريستوبولوس”، أن “الحكم ينتهك حقوق اللاجئين، وبإمكان المنظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتشكل عمليات الترحيل جزءاً من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية العام 2015.
ووصل حوالي مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى أوروبا في ذلك العام وحده.
ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها، لأن الأخيرة تعد بلداً آمناً بالنسبة إليهم، لكن مجموعات حقوقية تصر على غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل مناسب في تركيا.
وكالات
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