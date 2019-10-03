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أول تعليق للمعلم حول لقائه بأبو الغيط

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اللقاء مع أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، صدفة.

وقال المعلم في لقاء صحفي، "اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية في الأمم المتحدة كان صدفة"، متابعا "أبو الغيط صديق قديم منذ كان وزير خارجية مصر، وأراد إحياء هذه العلاقة".


وعن افتتاح معبر البوكمال بين سوريا والعراق، أكد المعلم "افتتاح معبر البوكمال تطور طبيعي فهكذا يجب أن تكون الحدود بين الدول العربية"، موضحا "الولايات المتّحدة ما زالت تعمل لمنع العمل بالبوكمال مع ذلك افتتاحه خطوة جيدة".


أما عن اللجنة الدستورية المرتقبة، والتي سوف تجتمع بحلول نهاية الشهر الجاري، قال المعلم: النقاش حول أسس عمل اللجنة الدستورية استغرق 18 شهراً.