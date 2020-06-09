أوغلو يعلن الحرب على أردوغان

شنّ رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، هجوماً عنيفاً ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقال أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، إن تركيا لا يمكنها تحمل السياسة التي تخلق جدراناً بين الأحزاب السياسية، كما أن مستقبل البلد وسلام الأمة ليس من اختصاص حزب واحد (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان)، مؤكداً وجود أزمة إدارية في بلاده.



وشدد أوغلو على حاجة تركيا إلى رؤية سياسية جديدة، حيث تعجز السلطة السياسية الحالية أن تنجح في إنتاجها، كما لا تستطيع إدارة الأزمات اليومية.



وقال إن حزبه (حزب المستقبل المؤسس حديثًا) مستعد للتنسيق مع كافة أحزاب المعارضة التركية وعقد تحالفات متوازنة معها من أجل مستقبل البلاد وسلام تركيا.



وكشف داود أوغلو أن حزبه يعتزم في 15 حزيران تقديم رؤية جديدة للعمل من أجل تركيا، حيث سيقوم بمشاركة برنامج ورؤية اقتصادية جديدة مع المواطنين الأتراك.



وانتقد رئيس الوزراء السابق التخبط الحكومي في إدارة أزمة كورونا في البلاد، مشيراً إلى الارتباك والتناقض بين قرارات وزير الصحة والرئيس التركي في تطبيق حظر تجول جديد نهاية الأسبوع.

وقال، إن ذلك غير مقبول ويجب الحرص على صحة الناس والاعتماد على قرارات المجلس العلمي.



واستعداداً لأيّ انتخابات برلمانية أو رئاسية مبكرة، فقد انتهى «حزب المستقبل» الذي يترأسه أوغلو من تشكيلات الحزب في 53 مدينة خلال فترة وجيزة.