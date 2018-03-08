أوركسترا للأطفال الأولى من نوعها في اللاذقية

أوركسترا معهد محمود العجان الشرقية للأطفال في اللاذقية هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بما تضمه من عازفين صغار تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما لكنهم يمتلكون قدرات فردية وجماعية لافتة.





أعضاء الأوركسترا أظهروا بعضا من مواهبهم خلال احتفالية ألوان التي قدموها مؤخرا على مسرح دار الأسد للثقافة في مدينة اللاذقية بقيادة المايسترو كمال صافتلي والتي تضمنت مقطوعات عالية المستوى لعمالقة الفن العربي إضافة إلى مقطوعات لونغا نهاوند وجهاركاه وسماعي روحي الخماسي.





الأوركسترا التي ضمت آلات تشيللو وفيولا وكمان وناي وقانون وعود وبيانو وإيقاعات انتسب بعض اعضائها إلى المعهد قبل سنوات دون أي خلفية موسيقية لكن رغبتهم بتعلم الموسيقا والعلوم التي تلقوها من أساتذة المعهد بمهنية عالية هيأتهم لاعتلاء خشبة دار الأسد للثقافة كعازفين في اوركسترا تضعهم على سلم الاحترافية.





المايسترو كمال صافتلي قائد الأوركسترا ومدرس آلة القانون في المعهد رأى أن المستوى العالي للطلاب والتعاون الجماعي هي ثمرة إنجازات طويلة لمعهد محمود عجان وأساتذته وطلابه لافتا إلى أن سنوات الحرب على سورية أظهرت مواهب موسيقية واعدة لدى جيل الأطفال مشيرا إلى أن “بعضهم سيكون ذا سوية عالية في المستقبل لتفخر به سورية”.





مديرة المعهد شذى محمد أكدت أن المعهد يهدف لتأهيل طلابه بشكل محترف وأكاديمي ويحضرهم ليكونوا جاهزين للانتساب للمعهد العالي للموسيقا وإيجاد المكان الصحيح لموهبتهم لافتة إلى أن معهد محمود عجان يضم مواهب وآذانا مطلقة قادرة على سماع أكثر من صوت وقدموا من خلال هذه الاحتفالية مقطوعات تصعب على عازفين محترفين.





وأكدت أن المعهد يعمل على افتتاح أقسام أخرى ليكون شاملا لكل الآلات كما هو الحال في بقية المعاهد والتركيز على رفع مستوى الثقافة الموسيقية من خلال نشاطات المعهد ومشاركته في الفعاليات المختلفة معتبرة أن الأطفال هم أمل السوريين نحو مستقبل أفضل وهم “وجه الأبجديات وسفر الإنسان للرقي وتلاقي الحضارات لا صراعها وهم يعزفون لحن الحب الذي يتسع للجميع”.





من جهته اعتبر المدرس في المعهد إلياس سمعان أن الأطفال يمتلكون مستوى عاليا من التقنية الفنية والروح الجماعية والفردية وهو ما يمثل إنجازا مهما للمعهد وأساتذته والمحافظة لاسيما أن اغلب الأطفال دخلوا المعهد دون أن يعرفوا شيئا عن الموسيقا.





حالة السعادة والفخر التي أبداها أساتذة المعهد أمام تميز طلابهم لا تقل عن الطلاب فعازف الدرامز علي قاسم 15 عاما ومايا قدار عازفة فيولا 10اعوام يؤكدان سعادتهما كونهما أعضاء بأوركسترا المعهد التي ستكون سبيلا لصقل موهبتهما.





يشار إلى أن معهد محمود عجان الذي تأسس قبل خمس سنوات استقبل في عامه الأول 100 طالب لينضم إلى صفوفه حاليا نحو 600 طالب مع جهد متواصل من إدارة المعهد لافتتاح أقسام جديدة بتنوع الآلات الموسيقية وتأسيس أوركسترا غربية إلى جانب الأوركسترا الشرقية.



