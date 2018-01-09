أوبرا وينفري... أوّل امرأة من أصل أفريقي تفوز بـ Cecil B DeMille

أصبحت أوبرا وينفري (63 عاماً ــ الصورة) أوّل امرأة من أصل أفريقي تحصل على جائزة «غولدن غلوب» الفخرية «سيسل بي. دوميل» عن مجمل أعمالها خلال الاحتفال الذي أقيم مساء أمس الأحد في بيفرلي هيلز. وقد بدأت «رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية» منح هذه الجائزة لأصحاب المُساهمات البارزة في صناعة الترفيه أمام الكاميرا وخلفها في العام 1952.

أثناء استلام جائزتها، ألقت الممثلة والإعلامية والمنتجة الأميركية كلمة مليئة بالعواطف والحماس دعما لمن كشفوا عن مشاكل التحرّش الجنسي داخل هوليوود وخارجها. وجاء تكريم أوبرا في عام خيّمت فيه على الاحتفال الأوّل في موسم جوائز هوليوود ظلال فضائح التحرّش التي تسبّبت في سقوط العشرات من الرجال النافذين في مجال صناعة الأفلام وغيره مع كسر النساء أعواماً من الصمت.

أثناء استلام جائزتها، ألقت الممثلة والإعلامية والمنتجة الأميركية كلمة مليئة بالعواطف والحماس دعما لمن كشفوا عن مشاكل التحرّش الجنسي داخل هوليوود وخارجها. وجاء تكريم أوبرا في عام خيّمت فيه على الاحتفال الأوّل في موسم جوائز هوليوود ظلال فضائح التحرّش التي تسبّبت في سقوط العشرات من الرجال النافذين في مجال صناعة الأفلام وغيره مع كسر النساء أعواماً من الصمت.