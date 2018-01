أوبرا وينفري... أوّل امرأة من أصل أفريقي تفوز بـ Cecil B DeMille

يذكر أنّه إلى جانب مسيرتها الناجحة على الشاشة الصغيرة من خلال برنامجها الحواري The Oprah Winfrey Show، شاركت المرأة التي نشأت في عائلة فقيرة في إنتاج وتمثيل فيلم «سيلما» (2014) وفي الفيلم التلفزيوني The Immortal Life of Henrietta Lacks العام الماضي، كما رُشّحت في العام 1986 لنيل جائزة أوسكار عن دورها في فيلم The Color Purple المأخوذ عن رواية ساهمت فيما بعد في تمويل تحويلها إلى مسرحية غنائية في «برودواي». وقدّرت مجلة «فوربس» العام الماضي صافي ثروة وينفري بثلاثة مليارات دولار، ووضعتها في المركز الثالث في قائمة أغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة.