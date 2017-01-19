أوامر جديدة باعتقال 243 من أفراد الجيش التركي

أصدر الادعاء العام التركي التابع لنظام رجب طيب أردوغان اليوم أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش التركي في 54 إقليما وذلك في اطار حملة الاعتقالات القمعية التي ينفذها النظام ضد معارضيه بحجة محاولة الانقلاب في تموز الماضي.



وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام اردوغان “أن أوامر الاعتقال صدرت للاشتباه في استخدام هؤلاء الأفراد تطبيق “بايلوك” للتراسل عبر الهواتف الذكية” حيث تدعي الحكومة أنه يستخدم من قبل شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الذي اتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.



وكان تقرير استخباراتي اوروبي سري نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقتطفات منه كشف مؤخرا عن تخطيط اردوغان لعملية تطهير واسعة للتخلص من معارضيه ولا سيما في الجيش قبل محاولة الانقلاب بكثير.



ويواصل نظام أردوغان حتى الآن حملته المسعورة فى اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء اضافة الى تسريح عشرات الآلاف من العاملين فى مختلف المؤسسات التركية واغلاق عدد كبير من وسائل الاعلام وفرض حالة الطوارىء في البلاد.

وكالات