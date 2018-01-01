أهمية الشاي الأخضر بعلاج الأمراض
أكدت الدراسات الحديثة على أهمية تناول مشروب الشاي الأخضر لأنه يقي من الإصابة بعدة أمراض كما يعد علاج فعال لأمراض أخرى كثيرة، ومن ضمن فوائده التي أشارت إليها نشرة "التغذية والصحة" الصادرة عن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية:
1- خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما يعني الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
2- يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وتبعا لذلك فهو يقي الجسم من أنواع كثيرة من الأورام السرطانية.
3- يحمي الجسم من الإصابة بقرحة المعدة وينظم حركة الأمعاء.
4- مضاد للميكروبات الضارة.
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