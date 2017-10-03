أهم زبائن الأسلحة الكورية الشمالية هم رجال أعمال من دولة عربية

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل ضبط سفينة كورية شمالية محملة بالأسلحة، وصلت إلى مصر في آب عام 2016، مشيرة إلى تورط رجال أعمال مصريين في تهريب الأسلحة من بيونغ يانغ.

وجاء في التقرير الذي استند إلى مسؤولين أمريكيين وغربيين، أطلعوا على تقرير الأمم المتحدة حول السفينة، التي كانت تحمل على متنها 30 ألف صاروخ، أن أمريكا نقلت تحذيراً لمصر بشأن السفينة المشبوهة.