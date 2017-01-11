الجيش يصعد عمليته ضد الإرهابيين في وادي بردى ويردى أعداداً كبيرة من مقاتلي «النصرة»
الخبراء الروس بحلب يكشفون مخزن قذائف يكفي لإبادة حي
موسكو تواصل تقليص وجودها العسكري... دعماً للقاء أستانة
خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دولار
المغرب.. منع “البرقع” والتخلص من مخزونه في 48 ساعة
إبطال مفعول نحو 23 ألف عبوة ناسفة بشرق حلب
تشوركين: دول محددة في مجلس الأمن لا تزال تسعى لتأجيج الأزمة في سورية
المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
إعادة فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية
اللاذقية في زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»
بانتظار تحرير عين الفيجة من غول القاعدة
انقطاع الكهرباء عن مدينتي الحسكة والقامشلي بعد انخفاض منسوب سد تشرين
مقتل تسعة رجال أمن مصريين وإصابة آخرين في هجوم إرهابي غرب العريش
الرئيس الأسد لوسائل إعلام فرنسية: كل شيء في العالم يتغير الآن فيما يتعلق بسورية
مقابر جماعية في داريا والمعضمية والتل

أهدى حبيبته تمثالاً سرقه من حديقة

اعتقلت السلطات المحلية في مدينة موسكو شاباً اشتبهت في سرقته تمثالاً من إحدى الحدائق العامة.
وقال ألكسندر كنيازيف رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة في وزارة الداخلية الروسية: «لقد أقدم الشاب البالغ من العمر 32 عاماً على سرقة التمثال الذي تبلغ قيمته زهاء 3 ملايين روبل حين كان يتنزه في إحدى الحدائق العامة في المدينة، وكان ينوي أن يهديه لصديقته».
وتشير المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام إلى أن السلطات المحلية في المدينة قامت برفع دعوى قضائية بحق الشاب الذي يخضع للإقامة الجبرية في الوقت الراهن.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.