أهدى حبيبته تمثالاً سرقه من حديقة

اعتقلت السلطات المحلية في مدينة موسكو شاباً اشتبهت في سرقته تمثالاً من إحدى الحدائق العامة.

وقال ألكسندر كنيازيف رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة في وزارة الداخلية الروسية: «لقد أقدم الشاب البالغ من العمر 32 عاماً على سرقة التمثال الذي تبلغ قيمته زهاء 3 ملايين روبل حين كان يتنزه في إحدى الحدائق العامة في المدينة، وكان ينوي أن يهديه لصديقته».

وتشير المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام إلى أن السلطات المحلية في المدينة قامت برفع دعوى قضائية بحق الشاب الذي يخضع للإقامة الجبرية في الوقت الراهن.

وكالات