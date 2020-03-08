أهالي قرية في ريف الحسكة يمنعون دورية للاحتلال الأمريكي من الدخول إلى قريتهم

استمراراً لرفض أهالي مناطق شرق الفرات السوري لوجود قوات الاحتلال الأمريكي، منع أهالي إحدى قرى ريف الحسكة رتلاً أمريكياً من الدخول إلى قريتهم.



وأفادت إذاعة “شام إف إم” بأن أهالي قرية الكوزلية غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة منعوا اليوم الأحد، رتلاً للاحتلال الأمريكي يضم 7 مدرعات عسكرية من دخول قريتهم.

وأضافت الإذاعة أن الأهالي أجبروا الرتل على التراجع ورشقوه بالحجارة، مما حال دون دخوله لقريتهم.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن عناصر حاجز للجيش السوري المتمركزين في قرية تل أسود على طريق الحسكة – تل براك منعوا دورية تتبع للاحتلال الأمريكي من العبور منه.



وفي هذا السياق أكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت أمس السبت بشكل غير شرعي قافلة جديدة من الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق واتجهت من اليعربية إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بمنطقة المالكية في ريف القامشلي.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي قد تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من الاحتجاجات من قبل أهالي المنطقة الشرقية الرافضين لوجودهم في مناطقهم، مثلما حدث مسبقاً بقرية خربة عمر في القامشلي، عندما رفض أهالي القرية دخول رتل أمريكي إلى قريتهم، حيث وقفوا عند مدخل قريتهم بوجه المدرعات الأمريكية، وقضى خلال هذه الوقفة مدني وأصيب آخر برصاص الاحتلال الأمريكي، كما عمدت الطائرات الأمريكية فيما بعد إلى شن غارات على القرية.





وكالات