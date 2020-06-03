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أهالي ريف الحسكة وعناصر من الجيش يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي ويجبروه على التراجع

اعترض الأهالي وعناصر من الجيش العربي السوري قافلة عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بأن “عناصر من الجيش العربي السوري وعدداً من المواطنين من ريف بلدة أبو راسين اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 8 عربات حاولت التوجه من الدردارة إلى أبو راسين وأجبروها على التراجع والعودة باتجاه قواعدها غير الشرعية في المنطقة”.

وفي الحادي والعشرين من الشهر الفائت اعترض حاجز للجيش السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبره على العودة في ريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

وتشهد محافظتا الحسكة ودير الزور بين حين وآخر حوادث مماثلة لاعتراض أرتال عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي فبالإضافة إلى إجراءات الجيش السوري، يرفض الأهالي هناك هذا التواجد ويحاولون بشكل متواصل عرقلة تحركات قوات الاحتلال الأمريكي بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها.

وقبل أسابيع قُتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي بكمين نفذه مجهولون لدورية مشتركة من جنود الاحتلال ومجموعات “قسد” في ريف دير الزور.

وتؤكد دمشق بشكل متواصل أن التواجد العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي ويعتبر احتلالاً.