أهالي حمص محرومون من البيض؟

سجل سعر صحن البيض ما يزيد على 2500 ليرة وسعر البيضة بالمفرق وصل إلى 100 ليرة، في حمص، الأمر الذي أدى إلى إبعاد هذه المادة عن موائد سكان حمص.



مربو الدواجن عزو السبب خلال تصريح صحفي «لارتفاع سعر البيض إلى ارتفاع تكاليف تربية الدجاج البياض بشكل كبير وخاصة بعد ارتفاع أسعار العلف التي تغطي ما يزيد على 70% من تكلفة الإنتاج».



وأكدوا أن «تسويقه لا يغطي سوى نصف التكاليف ما سيؤدي الى عزوفهم عن التربية نتيجة الخسائر المتلاحقة مثلهم مثل العشرات من المربين الذين توقفوا منذ أشهر إذا لم يتم الوصول إلى حلول جدية ودعم حقيقي للقطاع».



بدوره بين مدير عام منشأة دواجن حمص محمد قيمر أن «سعر صندوق البيض حالياً من المزارع يزيد عن 27 ألف ليرة أي ما يعادل 2250 ليرة ويباع للمستهلك عبر منفذي البيع التابعين للمنشأة بمبلغ 2400 ليرة، لافتاً إلى أن كلفة صندوق البيض تزيد على 30 ألف ليرة سورية وتكلفة البيضة تزيد على 95 ليرة سورية».



وأشار إلى أن «المنشأة تعاني كباقي العاملين في قطاع الدواجن ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المواد العلفية والأدوية واللقاحات البيطرية وصعوبة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن سعر طن الصويا حالياً 930 ألف ليرة بعد أن كان 480 ألف ليرة مطلع العام الجاري وطن الذرة 460 ألف ليرة بعد أن كان نحو 200 ألف ليرة».



وكشف أن «فرق سعر التكلفة عن البيع والخسارات المتتالية لمربي الدواجن أدى لخروج ما يزيد على 75% من المربين عن العمل وإحجامهم عن التربية، مضيفا: ما سيؤدي في الأيام القادمة إلى قلة العرض وزيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار».





