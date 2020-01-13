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أهالي الحسكة يطالبون بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية

أكد أهالي شرق الفرات مجدداً على ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم، وذلك بعد الكشف عن الممارسات التي تنفذها قوات “التحالف الدولي” بحقهم إلى جانب “قوات سوريا الديمقراطية”.

و ندد اليوم الأحد، أبناء مدينة الحسكة خلال وقفة احتجاجية بالاحتلال الأمريكي والعدوان التركي على الأراضي السورية وإقدام الولايات المتحدة على اغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام القصر العدلي بالحسكة على ضرورة خروج كل قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي.

ونقلت “سانا” عن مفتي الحسكة الدكتور عبد الحميد الكندح، قوله: “إن أبناء محافظة الحسكة يرسلون رسالة إلى الولايات المتحدة والمتحالف معها بأننا شعب مقاوم صاحب حق سيناضل من أجل”.

وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية أيضاً، مع الحديث عن المزيد من الممارسات التي تقدم عليها قوات الاحتلال الأمريكي إلى جانب عناصر من “قسد” بحق المدنيين.

يشار إلى أن الدولة السورية تشدد باستمرار على أنها لن تسمح ببقاء أي قوة أجنبية يفتقد وجودها للشرعية في أراضيها، كما أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مسبقاً أنه عندما تواجه قوات الاحتلال الأمريكي مقاومة شعبية لن تستطيع البقاء في سورية.