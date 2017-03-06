أنقرة: من المبكر الحديث عن تسليم الطيار السوري

قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيقلي إن من المبكر الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية التي سقطت أول من أمس في مناطق الريف الجنوبي لأنطاكيا، إلى السلطات السورية.



وأضاف في تصريح صحافي في ولاية هاتاي التركية، إن «حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته، ولا يزال يخضع للعلاج»، موضحاً أن «الحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث».

وكانت وكالة «الأناضول» قد أوضحت أن قائد الطائرة يحمل رتبة عقيد ويدعى محمد صوفان، وأنه يعاني من كسر في العمود الفقري وجروح في الساقين والوجه نتيجة هبوطه الطارئ. وكان التلفزيون السوري قد أعلن أول من أمس نقلاً عن مصدر عسكري، ما مفاده أن القوات الجوية فقدت الاتصال بمقاتلة أثناء مهمة على مقربة من الحدود التركية، من دون إعطاء تفاصيل.

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