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أنقرة تهدد دول خليجية تتواصل مع قائد “قسد”

وجهت تركيا اتهامات إلى بعض دول الخليج بالتواصل مع القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم كوباني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أثناء مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 24/12/2019عقب اجتماع حكومي في العاصمة أنقرة، بأن تلك الدول التي لم يذكر أسماءها تعقد لقاءات مع كوباني بهذا الهدف، مشدداً على أن هذا الأمر لن يبقى بدون رد ولن تصمت أنقرة إزاءه.

ووفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية أشار قالن إلى “أن حكومة أنقرة تلاحظ انخراط الولايات المتحدة وروسيا في علاقات مختلفة مع قوات سوريا الديمقراطية”، متوعداً بـ”التصدي لأي تحركات تهدد أمن الحدود التركية”.

وتسود العلاقات التركية مع السعودية وبعض دول الخليج حالة من التوتر بسبب دعم تركيا لقطر في أزمة الخليج والخلافات الحاصلة في الحرب السورية.

وكانت تركيا قد تعرضت في أكتوبر الماضي لإدانة عربية واسعة لشنها عملية عسكرية في شمال سورية، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين وتهجير الآلاف.