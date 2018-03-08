أنقرة تطالب واشنطن بمنع نقل مقاتلين أكراد إلى عفرين

طلبت تركيا من الولايات المتحدة الأميركية، منع انتقال مقاتلين أكراد من «قوات سوريا الديموقراطية» نحو منطقة عفرين. وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس: «نتوقع بالطبع من الولايات المتحدة أن تتدخل لمنع نقل قوات من وحدات حماية الشعب الكردية الخاضعة لإمرتها، إلى عفرين».

وأضاف أن بلاده «اتخذت الاحتياطات اللازمة على الأرض» لمواجهة مثل هذا الانتقال. وبالتوازي، اتهمت مصادر تركية «الوحدات» الكردية بتنفيذ تفجير بسيارة مفخخة، في مدينة جرابلس أمس، سبّب مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين. ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر محلية، قولها إن الهجوم استهدف مخفراً للشرطة في البلدة التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل «درع الفرات».