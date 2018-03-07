أنقرة تطالب واشنطن باسترداد الأسلحة التي سلّمتها للأكراد

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي اليوم الثلاثاء، أن تركيا تنتظر من واشنطن خطوات محددة والالتزام بوعودها.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي اليوم الثلاثاء، أن تركيا تنتظر من واشنطن خطوات محددة والالتزام بوعودها.

كما استنكرت الخارجية التركية تصريحات البنتاغون حول التأثير السلبي لـ(عملية غصن الزيتون) التركية في عفرين على محاربة (داعش) في سوريا.

كما استنكرت الخارجية التركية تصريحات البنتاغون حول التأثير السلبي لـ(عملية غصن الزيتون) التركية في عفرين على محاربة (داعش) في سوريا.