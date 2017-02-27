أنقرة تستضيف محاضرة لزعيم داعشي

أفاد صحفيون مختصون بالشأن التركي أن «زعيم» تنظيم داعش في تركيا خالص بايانجوك والملقب «أبو حنظلة» سيلقي محاضرة في العاصمة أنقرة في إطار فعاليات مؤتمر إسلامي تشهده المدينة.

وأكد أحد الصحفيين على صفحته في «فيسبوك»، أن أبو حنظلة اعتقل سابقاً من قبل السلطات التركية لكن تم الإفراج عنه، رغم أنه متهم بالتجنيد لمصلحة داعش ونشر مقالات في وسائل إعلام تابعة للتنظيم»، على حين لفت آخر إلى أن اعتقال الدواعش لا ينفع طالما أفكارهم حرة وطليقة».

ولم يشتبه الصحفيون بموقف السلطات التركية لأن «الرجل أفتى سابقاً بجواز إحراق الناس وهم أحياء، وأن عدداً من الجنود الأتراك تعرضوا لنفس المصير على يد داعش»، بقدر ما استغربوا «موقف الكتلة الشعبية الموالية لهذه السلطات وهل يمكن أن يكون الفكر الداعشي قد اخترقها لهذه الدرجة»؟

وكالات