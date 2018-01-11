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أنقرة تستدعي القائم بالأعمال الأميركي

 

استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال الأميركي في العاصمة أنقرة، فيليب كونسيت، للاحتجاج على تقديم بلاده
الدعم لـ«حزب الاتحاد الديموقراطي» و«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر
دبلوماسية، قولها إنه بُحثَت في مبنى وزارة الخارجية في أنقرة مسألة تقديم الولايات المتحدة تدريبات إلى أعضاء «الوحدات»
الكردية، مع القائم بالأعمال الأميركي. وأضافت أن الخارجية التركية أبلغت كونسيت «انزعاجها من مسألة الدعم المقدم إلى
التنظيم الإرهابي»، وخاصة تدريب «قوات حرس حدود».

 

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