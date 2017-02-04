أنقرة تحشد المعارضة ضد «الاتحاد الديموقراطي»

نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية تركية أن وجهات النظر بين أنقرة وممثلي المعارضة السورية متطابقة حيال ضرورة عدم مشاركة «المعارضة المنفصلة عن الواقع»، التي تعمل ضد وحدة التراب السوري، في جولة جنيف المقبلة.



وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الخارجية التركية، بمشاركة «ممثلي الجناحين السياسي والعسكري للمعارضة السورية»، تناول نتائج اجتماع أستانة، وبحث ملفات متعلقة بعمل الآلية الثلاثية (بين روسيا وتركيا وإيران) التي أُقرّت في أستانة، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

وشدد المشاركون في اجتماع أنقرة على «عدم إمكانية القبول بسيطرة النظام على أراض جديدة»، وعلى «ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على انتقال سياسي وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات»، مؤكدة «رفض الدعوات لإقامة مناطق فدرالية، أو ذاتية الحكم».

وركزت الأطراف على ضرورة «عدم حضور الذين يعملون ضد وحدة التراب السوري اجتماع جنيف»، في إشارة إلى «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري. وشارك في الاجتماع المنسق العام لـ«الهيئة العليا» المعارضة، رياض حجاب، ورئيس «الائتلاف الوطني» أنس العبدة، وممثلو المعارضة المسلحة التي شاركت في اجتماع أستانة، ورئيس «المجلس الوطني الكردي» إبراهيم برو، ورئيس «المجلس التركماني السوري» أمين بوزأوغلان.



(الأخبار، الأناضول)