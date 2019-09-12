"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين بقصف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي وقوات يمنية، بقصف شنته في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.



وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة نفذوا قصفاً مدفعياً على جنود سعوديين ويمنيين في موقع مشعل وقبالة جبل قيس.



وأضافت أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين واليمنيين.

وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق، إطلاق 3 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.