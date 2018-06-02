أنصار الله" تعلن إعطاب دبابة سعودية في جيزان ووسائل إعلام المملكة تتحدث عن مقتل 8 جنود

أعلن الحوثيون، الجمعة1/6/2018 ، عن أعطاب دبابة وآلية للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وقال مصدر عسكري في "وزارة الدفاع" التابعة لما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني"، التي أقامها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله استهدفوا بصاروخ موجه دبابة سعودية في تبة الرمضة بجيزان"​​​.

وأضاف المصدر "أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعاً للجيش السعودي شرق وادي القصب في جيزان، كما أعطبت آلية عسكرية شرق جحفان في ذات القطاع".

وفي الوقت ذاته، أعلنت وسائل الاعلام السعودية الرسمية مقتل 8 جنود سعوديين خلال معارك حدودية مع المسلحين الحوثيين، وهم:

الرقيب أحمد بن يحيى أحمد المالكي، وكيل الرقيب طاهر بن معبر مجربي، وكيل الرقيب حسن بن يحي الفود، العريف عبدالمجيد بن حنيف الرويلي، العريف أحمد عايض الشهري، الجندي أول عبدالله بن أحمد الزهراني، الجندي تركي مهدي السفياني، الجندي عطا لله فالح الحمراني البلوي.

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض إلى هجمات يشنها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في حربها ضد الحوثيين وحلفائهم.

المصدر: سبوتنيك + وسائل إعلام سعودية