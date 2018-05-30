أنزور: لن نناقش تصريحات فيسبوكية تحت قبة البرلمان

قال نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور “إن مجلس الشعب لن يناقش تصريحات “فيسبوكية” ، مشيراً إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون من وزارة الاتصالات فيما يخص دراسة قرار تحويل حزم الأنترنت المنزلية والمكتبية ADSL الغير محدودة”.

وبين أنزور أنه لم يصدر قرار رسمي من وزارة الاتصالات في هذا الشأن ، لذلك لن يتم طرح هذا الموضوع للنقاش تحت قبة البرلمان ، مؤكداً أن مجلس الشعب يناقش القرارات والقوانين الرسمية فقط.

جاء تصريح أنزور إثر مطالبات المواطنين لمجلس الشعب بالتدخل لمنع وزارة الاتصالات من اتخاذ قرار بتحويل حزم الانترنت الغير محدودة لمحدودة ، وتبعا لذلك رفع أسعار خدمة الانترنت.

وكان مدير التسويق في وزارة الاتصالات السورية فراس البدين ، قد كشف في تصريح سابق له عن البدء بدراسة قرار تحويل حزم الأنترنت المنزلية والمكتبية ADSL الغير محدودة، وتحويلها إلى باقات محدودة السعة وفق ثلاثة أصناف.

ولفت البدين إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة بين المشتركين لذلك لم يعد هناك محدودية مطلقة في استخدام الإنترنت ، وسيتم إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل.

وعليه سيصبح خط الانترنت الحالي ADSL عبارة عن باقات محدودة ومخصصة لمتصفحي الانترنت ، وباقات للتحميل المحدود ، وباقات غير محدودة والتي ستكون الأغلى سعراً.

وأثار تصريح البدين موجة استياء من قبل السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الوزارة بمراعاة متوسط دخل المواطن السوري الذي يبلغ نحو 50 ألف ليرة سورية بحسب الأرقام الرسمية.

المصدر: b2b