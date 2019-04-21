أنتم تستخدمون التطبيقات والشركات تحصد المليارات

كشف تقرير جديد أن إجمالي ما أنفقه المستخدمون من كافة أنحاء العالم على متاجر تطبيقات “آبل” و”غوغل” تجاوز 19.5 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2019، وذلك، وفقاً لتقرير صادر من مؤسسة Sensor Tower، وهي شركة أبحاث لتطبيقات الأجهزة المحمولة.



وتمثل هذه الإيرادات زيادة بنسبة 16.9 في المئة، على أساس سنوي. ففي الربع الأول من 2018، حققت المتاجر 16.7 مليار دولار من إجمالي إنفاق المستهلكين على عمليات الشراء والاشتراكات والتطبيقات المتميزة داخل المتاجر، حسبما ذكر التقرير.