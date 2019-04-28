أنت بحاجة إلى علامة تجارية جديدة.. فأين تبدأ؟

مهمة إنشاء علامة تجارية جديدة من الصفر يمكن أن تكون مبهجة ومرعبة في الوقت نفسه.



بشكل تقليدي، سلك العديد من العملاء والوكالات نهج إنشاء علامة تجارية جديدة من زاوية إبداعية بحتة، من حيث شكل الشعار والألوان والتصوير الفوتوغرافي والخطوط وما إلى ذلك، وفي حين أن هذا لا يزال جزءاً من عملية إنشاء العلامة التجارية، إلا أنه ليس الطريقة الصحيحة للتفكير حول بدء ما يمكن أن يكون تجربة ناجحة وجذابة تخلق الإثارة، وتولد طلب ثابت، وتغرس الولاء لدى العملاء.



ويعد السر في ضمان استدامة علامتك التجارية، ونجاحك، هو كلمة واحدة: البيانات.



كلما طرحت أسئلة أكثر في البداية، كلما كانت خطواتك أكثر صلابة في رحلة إنشاء علامتك التجارية، ما الذي تدور حوله العلامة التجارية الجديدة؟ كيف تكون شخصيتها؟ ما هو المميز للغاية بالنسبة لها؟ من الذي ستتحدث إليه اليوم وفي المستقبل؟ هل العلامة التجارية مختلفة بما فيه الكفاية في المشهد الحالي والمستقبلي؟ هل تستفيد علامتك التجارية من الاتجاهات العالمية الناشئة، أم أنها تلعب في مجال الوضع الراهن؟



ستكون بعض الأسئلة كاشفة، وسيتطلب بعضها المزيد من الاستقصاء، وسيكون بعضها مزعجاً نوعاً ما.



بمجرد أن تجيب على هذه الأسئلة، ستكون الخطوة التالية هي “تشريح البيانات الإبداعية”، استخدام البيانات كي تخبر قصصاً رائعة تُلهم وتجذب وتتطور مع ديناميكيات السوق المتغيرة.



لم يعد ممكناً النظر إلى البيانات على أنها أصل بعد الآن، بعد جمع الغبار الرقمي في مجلد مطوي في مكان ما على سطح مكتبك، يجب أن يتم استخدام البيانات باعتبارها أداة للحصول على رؤى ذكية تتعلق بالسوق والمستهلكين والتي تقود التطور الإبداعي التالي.



وبهذه الطريقة فحسب، يبدأ السحر في الحدوث، وتبدأ “التحفة المعمارية” في التبلور من حيث الشعارات والألوان والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الفضاء وقنوات الاتصال وإنشاء المحتوى، وكلها مبنية على أساس قوي سيصمد أمام اختبار الوقت والتفاعل مع العملاء بطريقة غير متوقعة وممتعة للغاية.



هذا هو عصر “العميل صاحب الحق”، وإذا كنت تفكر في علامتك التجارية فيما يتعلق بالألوان والصور وليس فيما يتعلق ببيانات العملاء، باستخدام التقنيات القائمة والتنبؤية، إذاً فأنت تقوم ببناء علامة تجارية سوف تتعطل مع أول هبوب للرياح.



أورسولا وينزل، الرئيسة التنفيذية لشركة (Balcony8)



المصدر: فوربس الشرق الأوسط