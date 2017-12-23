أنباء متضاربة عن غارة إسرائيلية على سوريا

تضاربت الأنباء عن انفجارات قالت وسائل إعلام إنها وقعت في محيط دمشق، وأنها ناجمة عن غارة إسرائيلية.

وفيما لم تصدر السلطات السورية أي تأكيد لهذه الأنباء نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية سورية مطلعة لم تسمها، نفي صحتها بالمطلق.

وفيما لم تصدر السلطات السورية أي تأكيد لهذه الأنباء نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية سورية مطلعة لم تسمها، نفي صحتها بالمطلق.