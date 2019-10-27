أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية شمال غرب سوريا امس

نقلت قناة "سي أن أن "الاميركية عن مصدر بوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن البغدادي قتل في غارة أميركية شمال غرب سوريا امس.وقال مصدر آخر مطلع على ما جرى إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأميركية،لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.وكالة الاستخبارات الأميركية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"،اليوم،لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".وقد نشر الرئيس الاميركي دونالد ترامب تغريدة على صفحته بتويتر قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وكالات