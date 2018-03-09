أنباء عن مفاوضات بين الجيش السوري ووجهاء الغوطة

سيطر الجيش السوري على منطقة حوش الاشعري وحوش قبيبات في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.





وأعلنت مصادر ميدانية أن قرابة نصف مساحة سيطرة الارهابيين في الغوطة اصبحت بقبضة الجيش السوري منذ انطلاق العمل العسكري حتى اللحظة .





من جهة ثانية ، قالت وكالة “سانا” اليوم، الخميس 8 آذار، إن الحكومة السورية تعمل بالتعاون مع وجهاء من المنطقة لتهيئة ممر جديد لإخراج المدنيين عبر طريق جسرين والمليحة جنوب الغوطة.





بدورها ذكرت مصادر معارِضة، أن مفاوضات تجري بين وجهاء من أهالي الغوطة الشرقية وقوات الجيش السوري لإيقاف المعارك.



