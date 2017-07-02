أنباء عن عملية تركية مرتقبة شمالاً

واصلت وسائل إعلام عربية داعمة للمعارضة التسويق لفكرة عملية عسكرية تركية بالتعاون مع ميليشيات مسلحة في شمال حلب وتحديداً مدينة عفرين التي تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، ونقلت تلك الوسائل صوراً وفيديوهات اظهرت حشوداً تركية تتجه إلى الحدود السورية التركية.

من جانبه نشر إيغور سوبوتين مقالاً في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن احتمال قيام تركيا بالعملية العسكرية الجديدة في شمال سورية؛ مشيراً إلى أن سكان عفرين بدؤوا يتحصنون ضد الخطر التركي.

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»: كتب سوبوتين بأن القوى الكردية تأمل أن تتفاعل روسيا مع الحملة التركية الجديدة الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة عفرين، ونقل عن ممثل حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي في موسكو عبد السلام علي قوله: إن «الأكراد سيقاومون، وبدؤوا يتحصنون، بيد أن هناك سؤالاً يطرح نفسه، وهو: كيف تنظر الدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة إلى تصرفات تركيا»؟

في المقابل، بثت وسائل إعلام تركية «تسجيل فيديو، قالت: إنه انسحاب القوات الروسية من مدينة عفرين شمال غرب حلب»، بموازاة تأكيد صحيفة «يني شفق» التركية أن أنقرة أكملت التحضيرات للتقدم نحو مدينة تل رفعت ومطار منَّغ العسكري، اللذين تسيطر عليهما الوحدات الكردية.

من جانبه أكد نشطاء معارضون، أن «الجيش التركي يقوم بتفريغ سكان مدينة مارع من الحي الجنوبي والغربي، وكذلك قرى حزوان وسوسيان ونعمان والبرج والكعيبة وكفر كلبين وتل مالد وثلثانة وعبلة وطويحينة تحضيراً للعملية».

وكالات