أنباء عن عمليات جوية روسية سورية ضد داعش في الباب

أعلن مصدر عسكري سوري، أن «مقاتلات سلاحي الجو الروسي والسوري بدأت عمليات جوية مكثفة مستهدفة مواقع تنظيم داعش في مدينة الباب السورية» التي تبعد 25 كم عن الحدود التركية شمال شرق حلب، بالترافق مع عملية «درع الفرات» التي تقوم بها تركيا ورأس حربتها فيها ميليشيات سورية مسلحة.

ونقلت صحيفة «القدس العربي» اللندنية عن المصدر العسكري السوري، أنه «تشترك في الغارات التي ينفذها سلاح الجو السوري مروحيات مقاتلة وقاذفات من طراز سو 24 وسو 22، فيما نفذت قاذفات روسية من طراز سو 34 إضافة لسو 24 الغارات من الجانب الروسي. ويأتي ذلك بينما خفف الطيران التركي من طلعاته وغاراته فوق مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم.

ورجّح مراقبون أن تنسيقاً تركياً روسياً يجري على مستوى الجو عبر قاعدة حميميم، لمنع حصول أية حوادث بين المقاتلات والقاذفات التي تنفذ غارات على مواقع داعش في الباب بعد بدء الطيران السوري والروسي بغاراتهما المضافة للغارات التركية. ووفق ما ذكرت «القدس العربي» فإنه من المرجح إشراك حوامات الدعم الناري الروسية من طراز «التمساح» و«صياد الليل» في العمليات العسكرية في مدينة الباب بعد وصولها إلى مدينة حلب مؤخراً.

في إطار عملية «درع الفرات» المستمرة منذ آب الماضي وغير الشرعية المدعومة تركيا في شمال سورية، أعلن الجيش التركي في بيان، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن «18 إرهابياً من عناصر داعش قتلوا خلال العمليات البرية والغارات الجوية التي استهدفت، أمس الجمعة، مواقع التنظيم شمال سورية خلال اليوم الـ144 من عملية درع الفرات».

ولفت البيان، إلى أن «مقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية قصف 14 موقعاً للتنظيم في مدينة الباب وقرية بزاعة على حين قصفت القوات البرية لدرع الفرات 214 موقعًا لداعش بريف محافظة حلب، ما أسفر عن تدمير عدد من مقرات قيادة التنظيم وتحصينات، وآليات مزودة بالسلاح».

من جهة أخرى، نشرت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي تسجيلات تُظهر لحظة استهداف مواقع التنظيم في مدينة الباب وقرية بزاغة، ومشاهد تدمير مستودع للذخيرة، وتحصينات للإرهابيين.

من جانبها، أعلنت ميليشيات «الجيش الحر» المنضوية في عملية «درع الفرات» التركية عن سيطرتها على قرية السفلانية شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالى بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصادر بالمعارضة قولها أمس: إن «المدفعية والمروحية التركية قصفتا- أمس- مواقع للتنظيم في مدينة الباب ومحيطها ما مكن قوات «درع الفرات» من التقدم شرق المدينة والسيطرة قرية السفلانية وطريق سريع يستخدمه التنظيم للإمداد».

هذا وأعلنت هيئة الأركان التركية، أمس، أن عملية «درع الفرات»، أسفرت حتى الآن، عن مقتل ألف و518 إرهابياً من تنظيم داعش، و295 من منظمة حزب «العمال الكردستاني» الكردية التركية ومن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري، وذلك في بيان أسبوعي صادر عن رئاسة الأركان التركية، وعملية «درع الفرات»، حول العمليات العسكرية المستمرة ضد منظمة «بي كا كا» التي تعتبرها أنقرة «إرهابية انفصالية»، وفق ما نقلت «الأناضول».

وكالات