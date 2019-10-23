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أنباء عن استحواذ الصين على تقنيات أكبر طائرة شحن في العالم!

أفادت وسائل إعلام صينية بأن مكتب تصميم الطائرات الأوكراني "بروغريس"، يمكن أن ينقل إلى الصين التقنيات الرئيسة لطائرة الشحن الأكبر في العالم "أن – 225".


وكان أعلن في عام 2016 أن الشركة الأوكرانية أنتونوف، المملوكة للحكومة الأوكرانية، والشركة الصينية "تشاينا إيرسبيس" قد اتفقتا على نقل ملكية الطائرة "أن – 225" إلى بكين ، إلا أن الشركة الأوكرانية نفت النبأ في وقت لاحق.


وكانت الطائرة "أن – 225  ماريا" التي صممها وأشرف على تصنيعها مكتب أنتونوف، المختص بالصناعات الجوية في ثمانينيات القرن الماضي، تعد وقت ظهورها أكبر طائرة شحن في العالم، حيث يبلغ أقصى وزن تحمله عند الإقلاع 250 طنا، وتوجد في العالم نسخة واحدة فقط من هذا الطراز.

 


المصدر: نوفوستي