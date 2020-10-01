أنباء عن احتمال تحرك الجيش العربي السوري باتجاه السويداء

أعلن مصدر رسمي في السويداء أنه تجري دراسة للقيام بإجراءات لتدخل الجيش العربي السوري في المحافظة للحد من اعتداءات المجموعات المسلحة ضد أهالي قرية القريا في ريف المحافظة.



ونقلت صحيفة “الوطن” عن المصدر الرسمي قوله أمس الأربعاء: “سيتم دراسة القيام بإجراءات من الجيش العربي السوري، لوضع حد للاعتداءات التي يقوم بها مسلحو مايسمى الفيلق الخامس ضد أهالي قرية القريا في ريف السويداء”.



وشدد المصدر على أنه “يجب أن يستعيد أهالي القرية أراضيهم الزراعية من أجل استثمارها”.



وأشار المصدر إلى أن منطقة بصرى الشام الواقعة في المنطقة الشرقية من محافظة درعا فيها مجموعات مسلحة خضع مسلحوها لتسويات، لكنهم تقدموا باتجاه أراضي قرية القريا في ريف السويداء وتمركزوا بداخل المنطقة لمسافة ألفي متر تقريباً.



وأوضح أن مجموعة من أهالي القرية قبل يومين اندفعت بحماس وذهب الأهالي إلى أراضيهم التي فيها مسلحو “الفيلق الخامس” الذي يتزعمه المدعو أحمد العودة من أجل استعادتها واستثمارها، لكن المسلحين الذين في المنطقة منعوهم، ما أدى إلى اندفاع عدد من شباب “القريا” للحاق بهم لمساعدتهم والفزعة لهم.



ولفت المصدر إلى أن ذلك أدى إلى حصول اشتباكات بين الجانبين بعد هجوم مسلحي ما يسمى “الفيلق الخامس” على الأهالي، ما أودى بحياة 15 شخص وتسبب بإصابة 60 شخصاً من الأهالي.