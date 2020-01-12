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أنباء عن إصدار شاومي أول هاتف في العالم تصل ذاكرته العشوائية إلى 16 غيغابايت

كشفت مصادر تقنية بعض خصائص الهاتف الجديد من شاومي "بلاك شارك 3"، حيث سيكون هاتف الأول في العالم مزود بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 16غيغابايت.


وحسب التسريبات التي نقلها المستخدم "Sudhanshu1414" فإن الجهاز سيدعم شبكات الجيل الخامس.


يذكر شركة "شاومي" تميزت في عالم الأجهزة التقنية، بعد إصدار جهاز "بلاك شارك 2" المدعوم بذاكرة وصول 12 غيغابايت.


ومن المتوقع أن يستفيد اللاعبون من الميزات الجديدة ويستمتعون بالألعاب بفضل إمكانيات ذاكرة الوصول العشوائي.


في وقت سابق، رفعت شركة "شاومي" الستار عن هاتفيها "مي 10" و"مي 10 برو"، ولم تقم بذكر أي تفاصيل أخرى، عدا أن هاتفها "مي 10" سيتمتع بمعالج " Snapdragon 865".